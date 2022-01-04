Вже вдруге. Депутат Верховної Ради зламала ногу

Ірина Геращенко вже вдруге ламає ту саму ногу. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що зламала ногу, послизнувшись через ожеледицю. Про це вона написала у Facebook.

За її словами, раніше вона вже ламала цю ногу.

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"Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця… Тепер вісім тижнів – милиці", – написала Геращенко.

У відповідь на коментарі вона зазначила, що постраждала права нога.

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Обережно – ожеледь

31 грудня, напередодні Нового року, під Києвом сталася масова ДТП через ожеледицю. На Бориспільській трасі через слизьку дорогу зіткнулися близько 20 автомобілів, кілька аварій сталися одна за одною.

До зимових погодних умов ще необхідно звикнути, тому саме у грудні так було багато випадків травмування через ожеледицю на дорозі. Ми писали, як уберегтися від травм взимку.

А що нового у самої Геращенко

У грудні нардеп потрапила до кількох неприємних ситуацій. Ірину Геращенко образив "слуга" Олександр Ковальчук. Вона у відповідь пригадала депутату матюки в сесійній залі та заявила, що він уже встиг вибачитися.

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Геращенко заблокували у Facebook, але вона знайшла винних. За її словами, це сталося вперше за 15 років.

А під кінець роботи парламенту у 2021 році під час виступу з парламентської трибуни нардеп переплутала Порошенка із Зеленським, чим розсмішила депутатів у залі.