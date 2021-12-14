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"На место!": Ирину Геращенко оскорбил "слуга" Ковальчук – угрожал "блатным языком"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
14 декабря, 16:49
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Депутат от монобольшинства сегодня в ударе – сначала атаковал Нину Южанину, а потом добрался до Геращенко
Ковальчук (слева) жестко "наехал" на Геращенко. Коллаж "Сегодня"
Ковальчук (слева) жестко "наехал" на Геращенко. Коллаж "Сегодня"

"Слуга народа" Александр Ковальчук нахамил нардепу от "Европейской солидарности" Ирине Геращенко. Она в ответ припомнила депутату маты в сессионном зале и заявила, что он уже успел извиниться.

Что произошло

"Начинайте немного фильтровать, что и как вы говорите. И это не будет больше сходить вам с рук – я вам это гарантирую и обещаю", – сказал Ковальчук с парламентской трибуны.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram сообщил, что Ковальчук оскорбил Ирину Геращенко и сказал ей фразу "На место".

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"Теперь извиняется за свои слова в президиуме", – написал он и показал видео.

Как отреагировала Геращенко

Она подтвердила, что "слуга" уже извинился.

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"Ничего особенного, просто фракция "слуг" населена местными Гогилашвили. Депутат Ковальчук сегодня грубо хамил Нине Южаниной при рассмотрении поправок, вместо профессиональной дискуссии переходил на личности. А потом, когда напомнила ему о его мате в зале и поведении в стиле Гогилашвили-быкоко, бросил в спину очередное хамство: "На место!" – написала Геращенко в Facebook.

Ее коллега по фракции Владимир Арьев назвал слова "слуги" блатной речью и угрозами.

"Очередной скандал в ВР. Ровенский депутат-"слуга" Ковальчук нахамил (недавно вообще обматерил) Ирине Геращенко. Этот персонаж сегодня целый день хамит нашей фракции – на трибуне вообще дошел до блатной речи и угроз. Когда нет аргументов, слабаки переходят на личности. Это агония", – написал он в Facebook.

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С Геращенко скандалят не первый раз

13 декабря бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко "отдал приказ" Ирине Геращенко. Они поругались из-за вопроса, кто ходит по телеканалам за деньги налогоплательщиков.

Ранее Геращенко поругалась с шоуменом Сергеем Притулой из-за Банковой. Он предложил нардепу бутылку грузинского коньяка, а в ответ услышал, что ее страница в Facebook не корпоратив.

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