"Уже прозвучали выстрелы. Единственный выход – Украина": стоит ли нам бояться наплыва мигрантов Лукашенко

В случае неудачных попыток попасть в Польшу мигранты могут попытаться перейти границу Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за штурма мигрантами белорусской-польской границы Украина усиливает защиту своих рубежей. Сайт "Сегодня" выяснил, кто стоит за атакой беженцев и необходимо ли нашей стране опасаться вторжения нелегалов.

Прорыв через границу

8 ноября в Беларуси около 2000 нелегальных мигрантов попытались прорваться через границу в Польшу, чтобы транзитом попасть в Германию. Беженцы из стран Ближнего Востока, вооружившись топорами и лопатами, перерезали колючую проволоку и сносили ограждения. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ. На охрану границы прибыли 12 тысяч солдат и антитеррористические подразделения. 9 ноября десятки мигрантов все же смогли проникнуть в страну. Некоторых из них задержали и вернули в Беларусь, других разыскивают.

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Обстановка на белорусско-польской границе накаляется. Фото: коллаж "Сегодня"

"Иностранцы хотят попасть на территорию сопредельной страны и получить статуса беженцев в ЕС", – заявил представитель госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Он также назвал попытки силового прорыва беженцев – "шагом отчаяния, на который сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей".

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Антон Бычковский: "Иностранцы хотят получить статуса беженцев в ЕС". Фото: Госпогранкомитет Беларуси

Польша обвинила Россию и Беларусь

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал происходящее крупнейшей переброской нелегальных мигрантов. В организации "нападения" на польскую границу Варшава обвинила Беларусь и Россию.

"Куратором этого нападения, которым командует Лукашенко, является президент Путин", – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на чрезвычайном заседании польского парламента 9 ноября.

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По его словам, потоком мигрантов, который должен дестабилизировать ЕС, управляет Кремль.

"Это часть "гибридной войны" против Европы. Мигрантов доставляют в Минск при помощи государственной туристической компании, а на границу привозят в сопровождении силовиков", – отметили в правительстве Польши.

Матеуш Моравецкий: "Куратором нападения, которым командует Лукашенко, является президент Путин". Фото: regnum.ru

Лукашенко обвиняет европейскую мафию

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в странах ЕС действует мафиозная группа по транзиту мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь.

"Там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои. И все за деньги", – сказал Лукашенко, уточнив, что перебросками занимается структура с ячейками в Германии, Франции и других странах.

Александр Лукашенко: "В ЕС действует мафиозная группа по транзиту мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь". Фото: сайт президента Беларуси

Что заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и сама опасается вторжения нелегалов на территорию РФ.

"Мы не сомневаемся в том, что миграционные службы Беларуси принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Мы также обеспокоены тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию", – сказал Песков.

Дмитрий Песков: "Мы обеспокоены тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию" / Фото: РИА Новости

Польша предупредила Украину

10 ноября премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут попытаться попасть в ЕС не только через Польшу, но и через Украину.

"Мы осознаем риск того, что, если наша граница будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину, поэтому мы принимаем соответствующие меры по укреплению границы по всей длине", – сказал Моравецкий.

Украина готовится к обороне

Тем временем Украина начала готовить границу с Беларусью к обороне. Об этом сообщил первый замглавы МВД Евгений Енин.

"Украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым могут добраться мигранты. Принимаются меры по инженерному обустройству границы. Органы охраны усилятся личным составом, техникой и спецсредствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", – сказал Енин.

Украина готовит границу с Беларусью к обороне. Фото: ДПСУ

Яценюк привал срочно строить стену

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк призвал построить стену на границе с Беларусью. По его словам, миграционный кризис на польско-белорусской границе должен стать главным вопросом для СНБО Украины.

"Путин начал гибридный штурм. Ситуация на польской границе – это ответ, зачем нам "стена" на границе с Россией. Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью", – написал он в Facebook.

Арсений Яценюк призвал построить стену на границе с Беларусью. Фото: коллаж "Сегодня"

Зачем России мигранты в Европе

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что натиск мигрантов на границу Польши – это гибридная атака, организованная Россией. По его словам, поток беженцев должен напугать жителей ЕС, которые свое недовольство направят в сторону власти.

"Путин руками Лукашенко пытается заставить Европу идти на уступки, такие, как снятие санкций, легализация оккупации Крыма и сертификация работы "Северного потока – 2", – говорит "Сегодня" Жданов.

Эксперт отмечает, что беженцы целенаправленно направляются в Германию.

"Германия сейчас является лидером Европы. Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель создала в Европе пророссийское лобби и всегда шла на встречу Москве, даже когда накладывала санкции. Сейчас Меркель завершила руководство страной, а новое правительство еще не сформировали. Путин решил воспользоваться межвластием, чтобы закрепить свои позиции", – объясняет Жданов.

Олег Жданов: "Натиск мигрантов на границу Польши это гибридная атака, организованная Россией" / Фото: Facebook

Лукашенко использует шантаж Эрдогана

Белорусский политолог Игорь Тышкевич уверен, что к атаке нелегалов причастен только Лукашенко.

"Беларусь использует нелегалов, как ответ на санкционное давление ЕС. России ситуация может быть выгодна лишь для того, чтобы показать, что Запад, заявляющий о правах человека, нарушает их, жестокого обращаясь с беженцами", – говорит нам Тышкевич.

Игорь Тышкевич: "К атаке нелегалов причастен только Лукашенко". Фото: скриншот

С ним соглашается политолог Вадим Карасев.

"Лукашенко шантажирует Европу. Дает понять, что если ЕС не снимет с него санкции, то получит кризис в своих странах. К такому же шантажу прибегал президент Турции Эрдоган еще в 2015 году, когда требовал у Европы 3 миллиарда долларов на содержание лагерей беженцев, а в случае отказа предупреждал, что ему придется открыть границы и в Европу хлынет поток мигрантов. ЕС тогда согласился на условия Эрдогана", – говорит Карасев.

Политолог также отмечает, что, если сейчас ЕС пойдет на переговоры с Лукашенко, это будет означать, что Брюссель признает его законным президентом Беларуси.

"Это может быть еще одной целью Лукашенко", – говорит Карасев.

Ждать ли Украине вторжения мигрантов

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в случае неудачных попыток попасть в Польшу группа нелегальных мигрантов может попытаться перейти границу Украины.

"Насколько серьезна эта ситуация для Украины – надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, что если Польша все же не позволит, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу, то они могут попытаться перейти украинскую границу", – сказал посол.

Андрей Дещица: "Мигранты могут попытаться перейти украинскую границу" / Фото: Офис Президента Украины

Военный эксперт Олег Жданов также не исключает, что мигранты попытаются прорваться в Европу через Украину.

"В Польше уже прозвучали первые выстрелы. Она не пустит мигрантов. Польский сейм принял закон – никакого статуса беженцев, только депортация. Лукашенко не отправит их обратно, и в Беларуси также не оставит. Единственная возможность для транзита нелегалов – Украина", – говорит Жданов.

Однако Игорь Тышкевич сомневается, что Украине стоит этого опасаться.

"У мигрантов есть маршрут в Германию, в котором не рассматривается транзит через Украину", – говорит нам Тышкевич.

Политолог Карасев также уверен, что Лукашенко не направит поток мигрантов в Украину.

"Лукашенко на это не пойдет, он не будет окончательно "жечь мосты" с Киевом. Но на всякий случай, нам следует быть на чеку", – резюмирует Карасев.

Вадим Карасев: " Лукашенко не будет "жечь мосты" с Киевом" / Фото: Facebook

Ситуация на белорусско-польской границе

8 ноября колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди протестуют из-за безразличия польских властей.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.

Мигранты пытались прорваться в Польшу. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Дмитрий Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор".