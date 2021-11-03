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"Ужасно! Готовятся уничтожать" – на российском ТВ паника из-за новой должности Яроша

Ирина Ковальчук
3 ноября, 06:30
Скабеева свалили в кучу Дмитрия Яроша, "Байрактар" и Старомарьевку

Вчера граждане России очень плохо спали ночью после заявления Скабеевой / Коллаж "Сегодня"

Назначение основателя "Правого сектора" и командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины заставило главную пропагандистку российского телевидения Ольгу Скабееву забить тревогу в прямом эфире.

"Это срочная новость и довольно ужасная. Бывший лидер "Правого сектора" Ярош официально назначен советником главкома ВСУ Залужного. Того самого, который отдал приказ взять Старомарьевке и нанести удар "Байрактар". То есть готовятся уничтожать", – заявила Скабеева в эфире телеканала "Россия 1".

Ярош и "Байрактар"

  • Заявление про возвращение в вооруженные силы Украины лидера "Правого сектора" произошло на фоне первого удара беспилотника "Байрактар" по позициям боевиков на Донбассе. Этот дрон был недавно куплен у Турции.
  • В России сразу начали выражать обеспокоенность по факту применения Вооруженными силами Украины ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе... и угрожать.
  • При этом Украина заявила, что ведет переговоры с Турцией о создании у нас производственных мощностей по выпуску беспилотников Bayraktar.
  • 30 октября в СМИ появилось сообщение, что силы ВСУ взяли под контроль село Старомарьевку, которое находится в "серой" зоне Донбасса.
  • Киев настойчиво опровергает это сообщение, однако Москва продолжает требовать... вернуть ей граждан России – жителей Старомарьевки.