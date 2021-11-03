"Ужасно! Готовятся уничтожать" – на российском ТВ паника из-за новой должности Яроша

Вчера граждане России очень плохо спали ночью после заявления Скабеевой / Коллаж "Сегодня"
Назначение основателя "Правого сектора" и командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины заставило главную пропагандистку российского телевидения Ольгу Скабееву забить тревогу в прямом эфире.
"Это срочная новость и довольно ужасная. Бывший лидер "Правого сектора" Ярош официально назначен советником главкома ВСУ Залужного. Того самого, который отдал приказ взять Старомарьевке и нанести удар "Байрактар". То есть готовятся уничтожать", – заявила Скабеева в эфире телеканала "Россия 1".
Ярош и "Байрактар"
- Заявление про возвращение в вооруженные силы Украины лидера "Правого сектора" произошло на фоне первого удара беспилотника "Байрактар" по позициям боевиков на Донбассе. Этот дрон был недавно куплен у Турции.
- В России сразу начали выражать обеспокоенность по факту применения Вооруженными силами Украины ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе... и угрожать.
- При этом Украина заявила, что ведет переговоры с Турцией о создании у нас производственных мощностей по выпуску беспилотников Bayraktar.
- 30 октября в СМИ появилось сообщение, что силы ВСУ взяли под контроль село Старомарьевку, которое находится в "серой" зоне Донбасса.
- Киев настойчиво опровергает это сообщение, однако Москва продолжает требовать... вернуть ей граждан России – жителей Старомарьевки.