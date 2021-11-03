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"Жахливо! Готуються знищувати" – на російському ТБ паніка через нову посаду Яроша

Ірина Ковальчук
3 листопада, 06:30
Скабєєва звалила до купи Дмитра Яроша, "Байрактар" та Старомар'ївку

Вчора громадяни Росії дуже погано спали вночі після заяви Скабєєвої / Колаж "Сьогодні"

Призначення засновника "Правого сектору" та командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша радником головнокомандувача Збройними силами України змусило головну пропагандистку російського телебачення Ольгу Скабєєву забити на сполох у прямому ефірі.

"Це термінова новина та досить жахлива. Колишнього лідера "Правого сектору" Яроша офіційно призначено радником головкому ЗСУ Залужного. Того самого, який наказав взяти Старомар'ївку і завдати удару "Байрактар". Тобто готуються знищивати", – заявила Скабєєва в ефірі телеканалу "Росія 1" .

Ярош та "Байрактор"

  • Заява про повернення до збройних сил України лідера "Правого сектору" відбулася на тлі першого удару безпілотника "Байрактор" за позиціями бойовиків на Донеччині. Цей дрон нещодавно був куплений у Туреччини.
  • В Росії відразу почали висловлювати стурбованість за фактом застосування Збройними силами України ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar) на Донбасі... та загрожувати.
  • При цьому Україна заявила, що веде переговори з Туреччиною щодо створення у нас виробничих потужностей з випуску безпілотників Bayraktar.
  • 30 жовтня у ЗМІ з'явилося повідомлення, що сили ЗСУ взяли під контроль село Старомар'ївку, яке знаходиться у "сірій" зоні Донбасу.
  • Київ наполегливо спростовує це повідомлення, проте Москва продовжує вимагати... повернути їй громадян Росії – мешканців Старомар'ївки.