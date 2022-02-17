Усыпляют бдительность: в РФ заявили о новых военных маневрах

Точное количество отправленного к местам дислокации не сообщается / Коллаж "Сегодня"

Официальный представитель Минобороны РФ заверил, что якобы первые подразделения российской армии начали прибывать на свои базы из оккупированного Крыма, где участвовали в военных учениях. Также поступило заверение, что военное ведомство разрабатывает график возвращения остальных подразделений Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

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Официально

"Сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полутора тысяч километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в республике Дагестан", – сообщил журналистам Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа после учений на полигонах в Курской и Брянской областях уже прибыли в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

Тем не менее было заявлено, что продолжаются учения на территории Беларуси – "Союзная решимость-2022". Они начались 10 февраля и продлятся до 20 февраля.

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