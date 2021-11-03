Уруский уходит из Кабмина – Рада приняла решение

Никто из депутатов не проголосовал против отставки Уруского. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины сегодня, 3 ноября, во время пленарного заседания уволила вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. За проголосвали 342 депутата.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно об Уруском

16 июля 2020 Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. За его назначение проголосовали 250 нардепов.

Родился 13 апреля 1963 года в Черткове на Тернопольщине. Окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище и стал доктором технических наук.

Был председателем управления Национального космического агентства Украины.

Занимал должность главы управления Аппарата СНБО.

В 2000 году стал первым заместителем председателя Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса Украины.

С 2003 по 2005 годы работал начальником отдела в секретариате Кабмина.

После этого был первым заместителем главы Министерства промышленной политики.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Также напомним, Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.