Уруський йде з Кабміну – Рада ухвалила рішення

Ніхто з депутатів не проголосував проти відставки Уруського. Фото: колаж "Сьогодні"
Верховна Рада України сьогодні, 3 листопада, під час пленарного засідання звільнила віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. За проголосували 342 депутати.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що відомо про Уруського
- 16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Олега Уруського віце-прем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості. За його призначення проголосували 250 нардепів.
- Народився 13 квітня 1963 року у Чорткові на Тернопільщині. Закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище та став доктором технічних наук.
- Був головою управління Національного космічного агентства України.
- Обіймав посаду очільника управління апарату РНБО.
- У 2000 році став перший заступник голови Держкомісії у справах оборонно-промислового комплексу України.
- З 2003 по 2005 роки працював начальником відділу у секретаріаті Кабміну.
- Після цього був першим заступником глави Міністерства промислової політики.
- У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України.
- З квітня очолює інжинірингову компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні послуги, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.
Також нагадаємо, Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка та віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.