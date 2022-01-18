Украине помогут воевать: США направят новое вооружение

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели направят в Украину дополнительную партию военной помощи. Об этом 18 января заявили в Государственном департаменте США.

"Мы предоставили Украине за последний год больше помощи в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Я могу заверить вас, что эти отправки продолжаются, и на ближайшие недели запланированы новые", — сказала представитель Госдепартамента на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу. Ее слова цитирует ТАСС.

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Помощь для Украины

Ранее стало известно, что Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

Кроме того, Великобритания перебрасывает в Украину легкие противотанковые вооружения. 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

Чехия, Литва, Канада и Германия планируют усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, а также закуплены тепловизоры.

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В октябре США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму 60 миллионов долларов.

Угроза нападения России

Наиболее вероятный период для вторжения в Украину, по прогнозам экспертов, – вторая половина января. Но по данным издания The New York Times, нападение могут перенести из-за погоды.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье для французского издания Le Figaro рассказал, каким образом Россия может доказать, что не планирует нападать на Украину.