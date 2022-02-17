Украина требует от ОБСЕ срочного заседания ТКГ

Россия поиздевалась над ОБСЕ, но ей за это ничего не будет. Коллаж "Сегодня"

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к ОБСЕ с требованием немедленно созвать заседание, на котором обсудить факт утреннего обстрела 17 февраля Станицы Луганской и ее окрестностей.

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"Сегодня с утра мы наблюдаем многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых РФ... В связи с этим Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ по поводу безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ", — сказано в обращении нашей делегации.

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Напомним, что после голосования Госдумы по вопросу направления президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" Украина также обратилась к ОБСЕ с предложением созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы. Тогда заседание сорвала Россия – ее представители просто не пришли на встречу.

"Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эксалации, мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран Нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня", — призвала украинская сторона.

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