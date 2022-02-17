Україна вимагає від ОБСЄ термінового засідання ТКГ

Росія познущалася над ОБСЄ, але їй за це нічого не буде. Колаж "Сьогодні"

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулася до ОБСЄ з вимогою негайно скликати засідання, на якому обговорити факт ранкового обстрілу 17 лютого Станиці Луганської та її околиць.

Заява

"Сьогодні з ранку ми спостерігаємо численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ. У зв’язку з цим Українська делегація звернулась до Представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ", – сказано у зверненні нашої делегації.

Реклама

Нагадаємо, що після голосування Держдуми з питання направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" Україна також звернулася до ОБСЄ із пропозицією скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи. Тоді засідання зірвала Росія – її представники просто не прийшли на зустріч.

"Саме задля того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ескалації, ми пропонували й пропонуємо залучення представників країн нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню", – закликала українська сторона.

Обстановка