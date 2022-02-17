Запад о ситуации на Донбассе: Россия создает повод для вторжения в Украину

НАТО видит, как в Украине работают российские разведчики

Столтенберг видит в происходящем работу российских спецслужб/"Коллаж "Сегодня"

Западные союзники очень внимательно следят за ситуацией на востоке Украины и выражают обеспокоенность в связи с обстрелом 17 февраля Станицы Луганской и ее окрестностей. В НАТО не исключают, что начались провокации, чтобы получить повод для пересечения границ Украины войсками России.

Реакция НАТО

Союзники по НАТО обеспокоены тем, что Россия пытается "создать предлог" для вооруженного нападения на Украину, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавив, что НАТО наблюдает за "операциями под чужим флагом" в Украине со стороны российских разведчиков.

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"В Украине работает много российских разведчиков. Они присутствуют на Донбассе, и мы видели попытки инсценировать предлог – операции под чужим флагом – чтобы дать предлог для вторжения в Украину. Мы не знаем, что произойдет, но мы знаем, что Россия накопила самые большие силы, которые мы видели за последние десятилетия, в Украине и вокруг нее", - сказал Столтенберг.

Европа

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что на Донбассе наблюдается "ненормальная военная активность".

"Сообщения о предположительной ненормальной военной активности Украины на Донбассе – наглая попытка российского правительства сфабриковать повод для вторжения", – написала Трасс в Twitter.

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США

В Вашингтоне вновь заявили, что не видят отвода российских войск от границ Украины. Вместо этого США продолжают видеть, как Россия увеличивает свои возможности и войска "даже в последние пару дней", сказал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

США заметили, как Россия "выставляет больше боевых и вспомогательных самолетов", а также "повышает свою боеготовность в Черном море" и даже "увеличивает запасы крови".

"Я сам недавно был солдатом и знаю не понаслышке, что таких вещей просто так не делают, и уж точно не делаешь, если собираешься собираться и ехать домой, поэтому мы и наши союзники будем сохранять бдительность", – подчеркнул Остин.

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Остин отметил, что, хотя США все еще "собирают подробности" об обстрелах украинского Донбасса, есть опасения, что это могло быть сделано Россией, чтобы создать предлог для вторжения. "Мы уже некоторое время говорили, что русские могут сделать что-то подобное, чтобы оправдать военный конфликт", – сказал глава военачальник.

Ситуация