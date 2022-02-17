Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Запад о ситуации на Донбассе: Россия создает повод для вторжения в Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 15:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
НАТО видит, как в Украине работают российские разведчики
Столтенберг видит в происходящем работу российских спецслужб/"Коллаж "Сегодня"
Столтенберг видит в происходящем работу российских спецслужб/"Коллаж "Сегодня"

Западные союзники очень внимательно следят за ситуацией на востоке Украины и выражают обеспокоенность в связи с обстрелом 17 февраля Станицы Луганской и ее окрестностей. В НАТО не исключают, что начались провокации, чтобы получить повод для пересечения границ Украины войсками России.

Реакция НАТО

Союзники по НАТО обеспокоены тем, что Россия пытается "создать предлог" для вооруженного нападения на Украину, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавив, что НАТО наблюдает за "операциями под чужим флагом" в Украине со стороны российских разведчиков.

Реклама

"В Украине работает много российских разведчиков. Они присутствуют на Донбассе, и мы видели попытки инсценировать предлог – операции под чужим флагом – чтобы дать предлог для вторжения в Украину. Мы не знаем, что произойдет, но мы знаем, что Россия накопила самые большие силы, которые мы видели за последние десятилетия, в Украине и вокруг нее", - сказал Столтенберг.

Европа

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что на Донбассе наблюдается "ненормальная военная активность".

"Сообщения о предположительной ненормальной военной активности Украины на Донбассе – наглая попытка российского правительства сфабриковать повод для вторжения", – написала Трасс в Twitter.

Реклама

США

В Вашингтоне вновь заявили, что не видят отвода российских войск от границ Украины. Вместо этого США продолжают видеть, как Россия увеличивает свои возможности и войска "даже в последние пару дней", сказал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

США заметили, как Россия "выставляет больше боевых и вспомогательных самолетов", а также "повышает свою боеготовность в Черном море" и даже "увеличивает запасы крови".

"Я сам недавно был солдатом и знаю не понаслышке, что таких вещей просто так не делают, и уж точно не делаешь, если собираешься собираться и ехать домой, поэтому мы и наши союзники будем сохранять бдительность", – подчеркнул Остин.

Реклама

Остин отметил, что, хотя США все еще "собирают подробности" об обстрелах украинского Донбасса, есть опасения, что это могло быть сделано Россией, чтобы создать предлог для вторжения. "Мы уже некоторое время говорили, что русские могут сделать что-то подобное, чтобы оправдать военный конфликт", – сказал глава военачальник.

Ситуация

  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области. На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ.
  • Известно, что утренним обстрелом 17 февраля было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Они были вынуждены спасаться в подвале школы.
  • Нардеп от фракции "Слуга народа" и глава Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева заявила, что из-за обстрелов в Станице Луганской первый пункт Минских договоренностей был нарушен.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Влада
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Шоу марионеток. Как Россия торгует признанием "ЛДНР" и нужен ли Путину Донбасс Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураев Мураев
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.09

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

31.93

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

215 519

заболело за неделю в Украине

-14%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять