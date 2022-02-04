Украина отвергла условия Путина по Донбассу: заявление Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина не будет вести прямой диалог с представителями т.н. "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Право на владу.
"Мы объясняем каждому гостю, каково видение Украиной имплементации Минских договоренностей . Потому что есть российское видение, и я уверяю вас, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых – прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают", – сказал он.
Он отметил, что возможность такого диалога на всех встречах и на всех уровнях "очень четко отвергается".
Кулеба также заверил, что на Украину никто не давит относительно того, каким образом выполнять Минские договоренности.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения невыполнимы и приведут к разрушению страны, требуется подписать новый документ.
РФ хочет признать независимость "ЛДНР"
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