Украина не сможет отразить полномасштабное нападение РФ – Буданов назвал причину

Если Россия нападет - будут большие проблемы. Коллаж "Сегодня"
Украина не сможет отразить полномасштабное нападение, если Россия решится на него – агрессор в первые дни может лишить нашу армию сил и средств для ведения боя.
Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал Кирилл Буданов, пишет американская газета The New York Times.
"К сожалению, на данном этапе Украине необходимо быть объективной. Без поддержки западных сил у нас недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется", – сказал он.
Буданов отметил, что Россия в случае нападения в первую очередь ударит авиацией и ракетами по складам с боеприпасами. Таким образом украинские военные очень быстро будут выведены из строя, также их нечем будет снабжать для пополнения боекомплекта. В таких условиях ответственность за ведение боя ляжет на передовых командиров.
"Они (украинские военные) будут стоять, пока есть патроны. Они смогут использовать то, что у них есть в руках, но поверьте мне, без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять", – подчеркнул генерал разведки.
Как Украина и Запад готовятся к войне с РФ
- Несмотря на скопление стотысячной армии у границ Украины и угрозы большой войны, на Западе уже заявляют, что никто воевать за Украину не будет. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вербшоу заявил, что страны НАТО лишь помогут нашей стране оружием и мощными санкциями. Также президент Джо Байден накануне подтвердил, что армия США не будет воевать за Украину.
- Бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав предложил вооружить Украину "умными" ракетами. По его мнению, нынешних санкций против Москвы недостаточно для сдерживания российских войск.
- Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов заявил, что никакого вторжения в Украину не планируется, а скопление войск вблизи украинских границ – обычная "рутинная практика".
- В то же время секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко оценил шансы Путина завоевать Украину. Он объяснил, что оккупантам для достижения цели необходимо около 700 тысяч солдат.