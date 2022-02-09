Угроза вторжения в Украину: в России предложили "быстрый" путь деэскалации

Захарова назвала российские условия для деэскалации / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Кремле рассказали, каким образом можно добиться деэскалации ситуации в Украине. Для этого необходимо выполнение ряда условий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро: для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву вооружения за пределы украинской территории", — сказала Захарова.

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Захаровой не понравилось, что, накануне на всей территории Украины начались масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил.

"В ходе этих учений будут отрабатываться боевые применения противотанковых ракетных комплексов Next Generation Light Anti-tank Weapon и Javelin, они получены из Британии и США, а также турецких беспилотников Bayraktar", — рассказала она.

По мнению Захаровой, НАТО также необходимо отказаться от политики "открытых дверей" для обеспечения безопасности. Она заявила, что Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу.

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Угроза российской агрессии

Россия стягивает войска к границе с Украиной — неподалеку от нее уже накопилась более чем 100-тысячная армия.

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

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Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси.

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

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