Удар по экономике Беларуси и по сыну Лукашенко – против кого санкции ЕС и США

Под санкции попали люди, которые поддерживают Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Западные страны ввели обещанные санкции против режима Александра Лукашенко. Это сделали синхронно Европейский Союз, США, Великобритания и Канада. Санкции введены как за ущемление прав граждан и преследование оппозиции, так и за организацию миграционного кризиса на границах ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службы правительств западных стран.

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Европейский Союз

Совет Евросоюза ввел пятый пакет санкций в отношении Беларуси, утвердив его на заседании в четверг, 2 декабря. Ограничительные меры сразу же вступили в силу.

Под штрафные санкции ЕС подпали 17 физических и 11 юридических лиц. Это представители командования погранвойск Беларуси, сотрудники МИД и судебной системы, государственный авиаперевозчик "Белавиа", предприятия туристического сектора и гостиницы, а также ОАО "Гродно Азот", производственное объединение "Белоруснефть".

За незаконную перевозку и контрабанду мигрантов ограничения ввели против сирийской авиакомпании Cham Wings.

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Как сообщает DW, эти санкции состоят в замораживании всех активов на территории ЕС. Гражданам ЕС и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто оказался в списке. Фигурантам штрафного списка запрещено въезжать в страны Евросоюза.

Америка

Американские санкции, согласно сообщению министерства финансов США, касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц, в том числе сына самопровозглашенного лидера Дмитрия Лукашенко.

Так выглядит санкционный список США

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Среди компаний, оказавшихся под санкциями США – "Белорусская калийная компания", Авиакомпания "Трансавиаэкспорт", "Славкалий" и "Белтехэкспорт", а также Президентский спортивный клуб и госкомпания "Центркурорт".

Власти Канады ввели санкции в отношении 24 физических и 7 юридических лиц Беларуси. В частности, в санкционный список попали:

"Центркурорт",

президентский спортивный клуб,

"Гардсервис" (первоначальное название "БелСекьюритиГрупп"),

"БелТехЭкспорт",

ОАО "Пеленг",

"140 ремонтный завод",

электромеханический завод "АГАТ".

Великобритания

Великобритания ввела санкции против производителя и экспортера удобрений из хлористого калия "Беларуськалия". А также заморозила активы и запретила въезд для: