Удар по економіці Білорусі та по сину Лукашенка – проти кого ввели санкції ЄС та США

Під санкції потрапили люди, котрі підтримують Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Західні країни запровадили обіцяні санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Це зробили синхронно Європейський Союз, США, Велика Британія та Канада. Санкції запроваджено як за обмеження прав громадян та переслідування опозиції, так і за організацію міграційної кризи на кордонах ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на пресслужби урядів західних країн.

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Європейський Союз

Рада Євросоюзу ввела п'ятий пакет санкцій стосовно Білорусі, затвердивши його на засіданні у четвер, 2 грудня. Обмежувальні заходи відразу ж набули чинності.

Під штрафні санкції ЄС підпали 17 фізичних та 11 юридичних осіб. Це представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС та судової системи, державний авіаперевізник "Белавіа", підприємства туристичного сектору та готелі, а також ВАТ "Гродно Азот", виробниче об'єднання "Білоруснафта".

За незаконне перевезення та контрабанду мігрантів обмеження запровадили проти сирійської авіакомпанії Cham Wings.

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Як повідомляє DW, ці санкції полягають у заморожуванні всіх активів на території ЄС. Громадянам ЄС та компаніям заборонено надавати кошти чи ресурси тим, хто опинився у списку. Фігурантам штрафного списку заборонено в'їжджати до країн Євросоюзу.

Америка

Американські санкції, згідно з повідомленням міністерства фінансів США, стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб, у тому числі сина самопроголошеного лідера Дмитра Лукашенка.

Так виглядає список санкцій США

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Серед компаній, які опинилися під санкціями США, - "Білоруська калійна компанія", Авіакомпанія "Трансавіаекспорт", "Славкалій" та "Белтехекспорт", а також Президентський спортивний клуб та держкомпанія "Центркурорт".

Влада Канади ввела санкції стосовно 24 фізичні та 7 юридичних осіб Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапили:

"Центркурорт",

Президентський спортивний клуб,

"Гардсервіс" (первісна назва "БелСек'юрітіГруп"),

"Белтехткспорт",

ВАТ "Пеленг",

"140 ремонтний завод",

електромеханічний завод "АГАТ".

Велика Британія

Велика Британія ввела санкції проти виробника та експортера добрив із хлористого калію "Білоруськалій". А також заморозила активи та заборонила в'їзд для:

п'ятьох пропагандистів, які відігравали ключову роль у поширенні дезінформації в Білорусі,

високопоставленого білоруського чиновника, відповідального за придушення громадянського суспільства та демократичної опозиції в країні,

судді та помічника прокурора, відповідальних за численні політично мотивовані рішення проти журналістів, активістів та протестувальників – включаючи двох журналістів "БелСат", які були ув'язнені 2020 року за пряму трансляцію мирних протестів.

Попередження

"Економічно болючим для Білорусі може виявитися те, що до списку включені такі великі компанії, як виробник добрив "Гродно Азот", який Олександр Лукашенко назвав "стратегічним" і забезпечує значні валютні надходження для режиму, а також нафтохімічна компанія "Білоруснафта", – про це писало раніше німецьке видання Spiegel.

Ще в середині листопада верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche попереджав Лукашенко, що санкції розробляються.

Лукашенко також підготував свої санкції. Раніше він заявляв, що може закрити транзит газу, якщо європейці на нього тиснитимуть.