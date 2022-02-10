"У них танки не заканчиваются": Кулеба "наехал" на Россию из-за Донбасса

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил Российской Федерации, что именно она является агрессором.

Об этом он сказал на совместном с главой МИД Польши брифинге.

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"Единственная страна ОБСЕ, которая сейчас совершает агрессию против другой страны – участницы ОБСЕ, – это Россия. Единственная страна, которая осуществляет военную эскалацию на суше и на море, – это Россия. Москва продолжает утверждать, что меньше 3% территории Украины почти 8 лет воюет против остальной страны… И у них не заканчиваются боеприпасы, войска, танки. Это абсурд и манипуляция нормами ОБСЕ и искажение реальности", – сказал Кулеба.

Угроза вторжения РФ

Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной. У Conflict Intelligence Team есть доказательства, что Россия дополнительно завозит из других регионов ракетные комплексы "Бук" и "Искандер".

Вблизи границ Украины РФ разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент. Реклама

В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.

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