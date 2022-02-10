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"У них танки не закінчуються": Кулеба "наїхав" на Росію через Донбас

Марія Дмитренко
10 лютого, 12:19
РФ маніпулює ОБСЄ та спотворює реальність, зазначив глава МЗС

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав Російській Федерації, що саме вона є агресором.

Про це він сказав на спільному з главою МЗС Польщі брифінгу.

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"Єдина країна ОБСЄ, яка зараз здійснює агресію проти іншої країни – учасниці ОБСЄ, – це Росія. Єдина країна, яка здійснює військову ескалацію на суші та на морі, – це Росія. Москва продовжує стверджувати, що менш ніж 3% території України майже 8 років воює проти решти країни... І в них не закінчуються боєприпаси, війська, танки. Це абсурд та маніпуляція нормами ОБСЄ та спотворення реальності", – сказав Кулеба.

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