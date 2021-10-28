Тюремщики впервые пошли на уступки Саакашвили

Сторонники бывшего президента Грузии очень переживают за его здоровье / Коллаж "Сегодня"

Находящийся в заключении в СИЗО Рустави уже месяц третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили добился того, что ему разблокировали возможность общения с адвокатами.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на адвоката политика Дмитрия Садзаглишвили.

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Разрешил взять анализы

"Разрешены проблемы в связи с коммуникацией с Михеилом Саакашвили. Нам предоставлена возможность коммуникации в той форме, которая исключит запись разговора между нами со стороны Службы госбезопасности. Барьер физически там присутствует, однако оставлено пространство, чтобы мы смогли обменяться письмами, в связи с чем Михеил Саакашвили прекратил усугублять форму протеста – отказ от лечения, анализов", – заявил адвокат.

Саакашвили еще раз подтвердил уважение к врачам, членам консилиума, и извинился перед ними за то, что сегодня в течение нескольких часов не встретился с ними из-за ужесточения формы своего протеста. Теперь Саакашвили согласился сотрудничать с врачами, однако голодовку продолжает.

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