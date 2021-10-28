Главный тюремный скандал Грузии против Саакашвили оказался постановкой (видео)

"Изнасилованный" веником грузинский заключенный рассказал, что просто сыграл роль жертвы

"Жертва" призналась, что просто требовалось сыграть свою роль/Коллаж "Сегодня"

Группа грузинских журналистов-расследователей нашла якобы пострадавшего в 2012 году от изнасилования веником в Глданской тюрьме бывшего тогда заключенным Гию Казаришвили. Мужчина признался, что вынужден был исполнить эту роль под давлением сотрудника пенитенциарного учреждения Ладо Бедукадзе.

Об этом сообщает агентство Грузия онлайн.

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Признание

В видеоинтервью редактору "Хроника Плюс" Элисоо Киладзе Казаришвили описал, как он сыграл сцену изнасилования для фотографии. "С меня спустили спортивные брюки, нижнее белье не снимали, вложили между ног веник и сфотографировали. Сделали несколько снимков", – говорит заключенный.

Для инсценировки специально была подготовлена камера №5 – номер в избирательном списке партии Саакашвили "Единое национальное движение". По словам Киладзе, на самом деле камеры №5 не существует.

"Мы все подозревали, что сцена изнасилования веником, которую предложил Ладо Бедукадзе, и которая в реальности в 2012 году изменила политический ландшафт и привела к власти "Грузинскую мечту", была постановочной, но у нас не было документальных подтверждений этого. Он сел и рассказал, что эта сцена, которая повергла нас в стресс, – поставлена. Теперь моя задача обеспечить безопасность главному свидетелю", – говорит Элисо Киладзе.

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Скандальная история