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Турция послала Кремлю четкий сигнал по Украине

Мария Дмитренко
24 декабря, 14:47
На отношения Анкары и Киева ничто не повлияет, завили в МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что они не намерены игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на обширные отношения с РФ. По его словам, напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня.

Об этом сообщает Yeni Şafak.

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"Мы не будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией. Во многих сложных уравнениях, подобных этому, мы делаем то, что требует дух времени и наша национальная безопасность", – сказал Чавушоглу, добавив, что это тяжелая дипломатическая работа.

Он также сказал, что некоторые страны пытаются представить Евросоюз как альтернативу НАТО. Чавушоглу считает это "неконструктивным и нереалистичным".

"Неделимость трансатлантической безопасности является нашим основополагающим принципом", – сказал он.

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Глава МИД Турции также отметил, что ситуация с безопасностью в мире становится все более хрупкой, и после холодной войны соперничество больших государств усиливает напряженность в различных регионах – в Украине, Балканах, Черном море, Тайвани и Южно-Китайском море.

Турция хочет помирить Украину и Россию

  • 26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины.
  • В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.
  • Напомним, в сентября в Сочи состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме. О чем говорили политики – читайте здесь.