Турция послала Кремлю четкий сигнал по Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что они не намерены игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на обширные отношения с РФ. По его словам, напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня.
Об этом сообщает Yeni Şafak.
"Мы не будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией. Во многих сложных уравнениях, подобных этому, мы делаем то, что требует дух времени и наша национальная безопасность", – сказал Чавушоглу, добавив, что это тяжелая дипломатическая работа.
Он также сказал, что некоторые страны пытаются представить Евросоюз как альтернативу НАТО. Чавушоглу считает это "неконструктивным и нереалистичным".
"Неделимость трансатлантической безопасности является нашим основополагающим принципом", – сказал он.
Глава МИД Турции также отметил, что ситуация с безопасностью в мире становится все более хрупкой, и после холодной войны соперничество больших государств усиливает напряженность в различных регионах – в Украине, Балканах, Черном море, Тайвани и Южно-Китайском море.
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