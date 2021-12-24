Турция послала Кремлю четкий сигнал по Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что они не намерены игнорировать близкие отношения с Украиной, несмотря на обширные отношения с РФ. По его словам, напряженность в отношениях между Россией и НАТО достигла опасного уровня.

Об этом сообщает Yeni Şafak.

Реклама

"Мы не будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией. Во многих сложных уравнениях, подобных этому, мы делаем то, что требует дух времени и наша национальная безопасность", – сказал Чавушоглу, добавив, что это тяжелая дипломатическая работа.

Он также сказал, что некоторые страны пытаются представить Евросоюз как альтернативу НАТО. Чавушоглу считает это "неконструктивным и нереалистичным".

"Неделимость трансатлантической безопасности является нашим основополагающим принципом", – сказал он.

Реклама

Глава МИД Турции также отметил, что ситуация с безопасностью в мире становится все более хрупкой, и после холодной войны соперничество больших государств усиливает напряженность в различных регионах – в Украине, Балканах, Черном море, Тайвани и Южно-Китайском море.

Турция хочет помирить Украину и Россию