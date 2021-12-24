Туреччина надіслала Кремлю чіткий сигнал по Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вони не мають наміру ігнорувати близькі відносини з Україною, незважаючи на широкі відносини з РФ. За його словами, напруженість у відносинах між Росією та НАТО досягла небезпечного рівня.
Про це повідомляє Yeni Şafak.
"Ми не ігноруватимемо наші принципи та близькі відносини з Україною тільки тому, що у нас значні відносини з Росією. У багатьох складних рівняннях, подібних до цього, ми робимо те, що вимагає дух часу і наша національна безпека", – сказав Чавушоглу, додавши, що це важка дипломатична робота.
Він також сказав, що деякі країни намагаються подати Євросоюз як альтернативу НАТО. Чавушоглу вважає це "неконструктивним та нереалістичним".
"Неподільність трансатлантичної безпеки є нашим основним принципом", – сказав він.
Глава МЗС Туреччини також зазначив, що ситуація з безпекою у світі стає дедалі тендітнішою, і після холодної війни суперництво великих держав посилює напруженість у різних регіонах – в Україні, Балканах, Чорному морі, Тайвані та Південно-Китайському морі.
Туреччина хоче помирити Україну та Росію
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- Нагадаємо, у вересні в Сочі відбулися переговори президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч тривала 2 години 45 хвилин у закритому для преси режимі. Про що говорили політики читайте тут.