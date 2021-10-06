"Тобой управляет не совесть, а зарплата": Богдан поругался со "слугой" Богуцкой

Богдан разочаровался в Богуцкой. Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обиделся на депутата от "Слуги народа" Лизу Богуцкую, которой он, по сути, помог попасть в парламент. Он признал свою ошибку и отомстил тем, что отписался от нее в Facebook.

Богуцкая писала о ситуации в "Слуге народа" и вокруг отставки Разумкова и ничего страшного о Богдане не сказала, лишь упомянув его роль в своем депутатстве. В чем причина их конфликта, неизвестно.

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"Разумков. Мне сейчас апеллируют, мол, это он привел меня в парламент и я не имею права идти против него. Так вот. Дмитрий Александрович действительно пригласил меня на съезд "СН" в 19-м году, где я была названа сотой в списке партии, который был озвучен на съезде. На самом деле в список меня вносил Андрей Богдан. Но мы все: и я, и Дмитрий, и много других депутатов, в т. ч. мажоритарщиков, которые позже стали министрами, а некоторые после местных выборов – мэрами или главами ОГА, шли под брендом "Слуги народа", безусловным лидером которой был Зеленский. Не Разумков, не Стефанчук, не Арахамия, не Богдан или Гончарук... При всем к ним уважении, лидером бренда был Владимир Александрович", – написала Богуцкая.

В свою очередь Андрей Богдан резко отреагировал на пост "слуги".

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"Раз ты уже меня упомянула, так знай, я совершил ошибку, когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой управляет не совесть, а зарплата. Очень же не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но Лиза, тогда бери деньги и молчи. А читать тебя противно – отписался", – написал он в комментарии к посту Богуцкой.

Как мы уже писали, на днях нардеп Ирина Геращенко и шоумен Сергей Притула поругались в Сети. Причиной стали обвинения в работе на Банковую.

А что там с Разумковым?

4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" уже даже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту, с соблюдением всех процедур, – его отставка на этой неделе очень маловероятна. Хотя в парламенте уже заговорили о 7 октября, когда это может произойти. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.

Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.