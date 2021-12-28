"Такого у меня еще не было": Саакашвили пережил гипертонический криз

У Саакашвили новые проблемы. Коллаж "Сегодня"
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание при попытке его перевода из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму. Узник рассказал, как пережил гипертонический криз.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, какие-то люди в черном пришли его забирать и даже не сообщили, куда хотят увезти из госпиталя. После этого случился скачок артериального давления.
"Я попросил проверить артериальное давление и пульс. Давление у меня было 180, на втором замере 200-110. У меня нормальное артериальное давление 120-80. Это был абсолютный гипертонический криз. Такого давления и пульса у меня еще никогда не было. После этого меня пытались вывести. Я сопротивлялся. После этого не могу ничего вспомнить. Когда я пришел в себя, врач встал надо мной и сказал, что я больше никуда не пойду и останусь в больнице. Это был самый тяжелый кризис, который у меня когда-либо был. Во время медицинских процедур на видео было зафиксировано мое тяжелое состояние", – написал Саакашвили.
Как там дела у Саакашвили
- 27 декабря к нему в тюремную больницу пришел четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Несмотря на вражду в 2013 году, политики нашли общий язык, и теперь Маргвелашвили пытается организовать их общую встречу с действующим главой государства Саломе Зурабишвили.
- А недавно мать Саакашвили Гиули Аласания посетила сына в Горийском военном госпитале. Она сообщила, что у него проблемы и со зрением, и с трудом передвигается.
- Врач-невролог Отар Тоидзе из медицинского центра "Эмпатия" говорил, что Саакашвили может стать инвалидом. Он рассказал, как спасти экс-президента Грузии.