Такого еще не было. Для Байдена и Путина расконсервировали секретный канал связи

Лидеры переговорят по давно созданному видеоканалу / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

7 декабря переговоры президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдут по защищенной линии видеосвязи, которая давно была создана, однако будет использована впервые.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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Прецедент

"Еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях еще оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высоком уровне. Защищенная линия видеосвязи наших двух стран задействуется в первый раз. До сих пор она только тестировалась в рабочем режиме. Она бездействовала и фактически поддерживалась только в технической работоспособности", – рассказал Песков журналистам.

Он отметил, что благодаря этой линии президенты смогут "говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности".

"Поскольку сейчас все привыкли за последние два года к видеоконференциям, решили задействовать эту линию. Тем более что она позволяет говорить на самые закрытые темы", – отметил Песков.

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Разговор Путина и Байдена состоится во вторник, 7 декабря, в 17 часов по киевскому времени.

Подготовка