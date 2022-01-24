"Такого давно не делали в Украине": Разумков раскрыл планы на партию

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует в течение нескольких месяцев сформировать собственную политическую партию, сегодня к нему присоединились уже около 7 тысяч человек.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24". На вопрос, когда будет сформирована полная команда, Разумков ответил:

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"Мы начали свою работу в этом плане месяц назад. По состоянию на сегодня к нам уже присоединились из разных уголков Украины около 7 тысяч человек. Мы выполним обещание, которое давали, поедем по регионам. Сейчас будет две пленарных недели, я надеюсь, после них сразу мы сможем поехать и начать работать уже в этом направлении".

Дмитрий Разумков презентовал ОО "Команда Разумкова"

Экс-спикер сообщил, что его поездка по регионам, скорее всего, начнется с Харькова.

"Команды будут по направлениям и по регионам развиваться. По состоянию на сегодня 18 областных организаций есть общественного объединения команды Разумкова… Дальше я уверен, что мы "закроем" все территории", – заявил он.

Разумков отметил, что партия будет строиться с нуля:

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"Мы пройдем этот непростой путь. Такого давно не делали в Украине. Вообще брали партию, переименовывали, шли дальше. По состоянию на сегодня мы будем действовать следующим путем – будет общественная организация, будет сбор подписей, будет регистрация. Надо собрать подписи в 2/3 областей, 2/3 районов, чтобы это была полноценная всеукраинская партия. Я не стыжусь и не скрываю – мы точно пройдем этот путь".

Экс-спикер добавил, что на формирование партии "уйдет несколько месяцев".

Политические перспективы Разумкова

24 января Дмитрий Разумков представил свою общественную организацию "Команда Разумкова".

7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя Верховной Рады. На его место был назначен Руслан Стефанчук.

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Но этого "слугам" показалось мало, и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. На ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.

Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его мнению, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.

Также экс-спикер уверен, что монобольшинство "Слуги народа" в парламенте долго не просуществует. В тоже время есть перспективы развития межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика".

"Будет еще достаточно народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые присоединятся к объединению "Разумная политика", – заявил он.

Также Разумков намерен принимать участие в президентских и парламентских выборах.