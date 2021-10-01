Такое впервые. "Слуги народа" онлайн "решат судьбу" Кабмина

Депутаты решат, кто хорошо работал, а кто кандидат на увольнение. Коллаж "Сегодня"

Народные депутаты "Слуги народа" в Трускавце оценят работу Кабинета министров и каждого министра по отдельности, а сделают это с помощью специальной программы.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

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По ее словам, депутаты получат доступ к онлайн-анкете.

"Сегодня также депутаты оценят работу правительства и деятельность каждого из министров. Оценивание будет проходить онлайн через интерактивную программу. То есть, сегодня каждый народный депутат получит анкету и в ней оценит работу министров", – сказала Палийчук.

Кандидаты на выход

Официально до сих пор не называлось ни одной фамилии на выход, были лишь высказывания недовольства некоторых политиков относительно того или иного министра. Так, например, часто ходили разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.

Также в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительство, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук отмечала, что говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов (среди которых могут быть "слуги"). Она не исключает, что уже с 5 октября Рада может заняться этим вопросом.

Как мы уже писали, фракция "Слуга народа" уже инициировала отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Депутатам сегодня должны раздать подписные листы.