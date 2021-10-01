Такое впервые. "Слуги народа" онлайн "решат судьбу" Кабмина

Депутаты решат, кто хорошо работал, а кто кандидат на увольнение. Коллаж "Сегодня"
Народные депутаты "Слуги народа" в Трускавце оценят работу Кабинета министров и каждого министра по отдельности, а сделают это с помощью специальной программы.
Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
По ее словам, депутаты получат доступ к онлайн-анкете.
"Сегодня также депутаты оценят работу правительства и деятельность каждого из министров. Оценивание будет проходить онлайн через интерактивную программу. То есть, сегодня каждый народный депутат получит анкету и в ней оценит работу министров", – сказала Палийчук.
Кандидаты на выход
- Официально до сих пор не называлось ни одной фамилии на выход, были лишь высказывания недовольства некоторых политиков относительно того или иного министра. Так, например, часто ходили разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.
- Также в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительство, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.
- Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук отмечала, что говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов (среди которых могут быть "слуги"). Она не исключает, что уже с 5 октября Рада может заняться этим вопросом.
Как мы уже писали, фракция "Слуга народа" уже инициировала отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Депутатам сегодня должны раздать подписные листы.