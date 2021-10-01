Таке вперше. "Слуги народу" онлайн "вирішать долю" Кабміну

Депутати вирішать, хто добре працював, а хто кандидат на звільнення. Колаж "Сьогодні"

Народні депутати "Слуги народу" в Трускавці оцінять роботу Кабінету міністрів і кожного міністра окремо, а зроблять це за допомогою спеціальної програми.

Про це повідомила на брифінгу прессекретарка партії Юлія Палійчук.

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За її словами, депутати отримають доступ до онлайн-анкет.

"Сьогодні також депутати оцінять роботу уряду і діяльність кожного з міністрів. Оцінювання буде проходити онлайн через інтерактивну програму. Тобто, сьогодні кожен народний депутат отримає анкету і в ній оцінить роботу міністрів", – сказала Палійчук.

Кандидати на вихід

Офіційно досі не називалося жодного прізвища на вихід, були лише висловлювання невдоволень деяких політиків щодо того чи іншого міністра. Так, наприклад, часто ходили розмови про можливе звільнення восени міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Також в "Слузі народу" навіть натякнули на відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і всього його уряду, мовляв, тепер перед Кабміном стоять інші завдання, для яких потрібні нові люди.

Заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук зазначала, що говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після представлення кандидатів (серед яких можуть бути "слуги"). Вона не виключає, що вже з 5 жовтня Рада може зайнятися цим питанням.

Як ми вже писали, фракція "Слуга народу" вже ініціювала відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Депутатам сьогодні повинні роздати підписні листи.