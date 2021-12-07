SWIFT и "Северный поток – 2": Латвия требует послать Кремлю четкий сигнал

Главу МИД Латвии также беспокоит скопление российских войск на границе Украины / Коллаж "Сегодня"
На фоне нарастающей угрозы со стороны России, которая продолжает стягивать свои войска к границам Украины, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину. В Риге предлагают предупредить Москву о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций, связанных с газопроводом "Северный поток – 2".
Об этом Эдгар Ринкевичс заявил в интервью агентству Reuters.
Рига требует поддержать Украину
В интервью Ринкевичс сообщил, что есть способы защитить Украину от российской агрессии, даже если страна не является членом НАТО. В первую очередь России необходимо заранее знать, какой будет экономическая цена такой агрессии.
"НАТО необходимо увеличить свое присутствие на восточном фланге, чтобы показать России, что цена некоторых военных авантюр в Украине – это больше войск, мощнее обороноспособность и базовый оборонный потенциал в странах Балтии, в Польше, в Румынии, в Болгарии", – заявил Эдгар Ринкевичс.
Латвийский политик сказал, что если Россия действительно вторгнется в Украину, Запад должен подготовить очень сильный пакет экономических санкций, включая отключение России от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на газопровод "Северный поток – 2".
Ринкевичс также сказал, что необходимо усилить боевые группы и противовоздушную оборону всех стран Балтии, а также увеличить присутствие США в Европе.
"Видя, что сейчас происходит в Украине и вокруг нее, нам также необходимо пересмотреть, где мы находимся с защитой восточного фланга НАТО. Это означает больше возможностей, которые могут действительно послать России очень сильный сигнал сдерживания", – сказал Ринкевичс.
Ситуация
- Напомним, сегодня в ГУР Минобороны Украины заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Уже известно несколько сценариев наступления российских войск на территорию Украины.
- Тем временем в Сети набирает обороты масштабный флешмоб под названием "Украинцы будут сопротивляться".
- США подготовили нешуточный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украину. Там, в частности, есть и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.