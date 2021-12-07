SWIFT и "Северный поток – 2": Латвия требует послать Кремлю четкий сигнал

Главу МИД Латвии также беспокоит скопление российских войск на границе Украины / Коллаж "Сегодня"

На фоне нарастающей угрозы со стороны России, которая продолжает стягивать свои войска к границам Украины, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину. В Риге предлагают предупредить Москву о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций, связанных с газопроводом "Северный поток – 2".

Об этом Эдгар Ринкевичс заявил в интервью агентству Reuters.

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Рига требует поддержать Украину

В интервью Ринкевичс сообщил, что есть способы защитить Украину от российской агрессии, даже если страна не является членом НАТО. В первую очередь России необходимо заранее знать, какой будет экономическая цена такой агрессии.

"НАТО необходимо увеличить свое присутствие на восточном фланге, чтобы показать России, что цена некоторых военных авантюр в Украине – это больше войск, мощнее обороноспособность и базовый оборонный потенциал в странах Балтии, в Польше, в Румынии, в Болгарии", – заявил Эдгар Ринкевичс.

Латвийский политик сказал, что если Россия действительно вторгнется в Украину, Запад должен подготовить очень сильный пакет экономических санкций, включая отключение России от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на газопровод "Северный поток – 2".

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Ринкевичс также сказал, что необходимо усилить боевые группы и противовоздушную оборону всех стран Балтии, а также увеличить присутствие США в Европе.

"Видя, что сейчас происходит в Украине и вокруг нее, нам также необходимо пересмотреть, где мы находимся с защитой восточного фланга НАТО. Это означает больше возможностей, которые могут действительно послать России очень сильный сигнал сдерживания", – сказал Ринкевичс.

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