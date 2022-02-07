В Киеве проходит суд по делу Кузьминых (обновляется)

Суд 7 февраля выбирает меру пресечения нардепу Кузьминых / Фото: Коллаж: Сегодня
7 февраля в Киеве суд выбирает меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, которого задержали по подозрению во взятке.
Заседание началось в 16:00. Сначала его назначили на 15:00, но затем перенесли. Кузьминых может получить два месяца под стражей или залог в 49 тысяч гривен.
НАБУ и САП 7 февраля задержали Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Сам нардеп сообщил, что добровольно пришел в НАБУ, когда узнал о том, что находится в розыске. На этот же день было назначено судебное заседание.
Дело против Кузьминых
- Народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн. Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- После того как разразился скандал, Сергей Кузьминых попросил исключить его из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Он хочет, чтобы его исключили временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.
- Сайт "Сегодня" ранее рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.