В Киеве проходит суд по делу Кузьминых (обновляется)

Суд 7 февраля выбирает меру пресечения нардепу Кузьминых / Фото: Коллаж: Сегодня

7 февраля в Киеве суд выбирает меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, которого задержали по подозрению во взятке.

Заседание началось в 16:00. Сначала его назначили на 15:00, но затем перенесли. Кузьминых может получить два месяца под стражей или залог в 49 тысяч гривен.

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НАБУ и САП 7 февраля задержали Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Сам нардеп сообщил, что добровольно пришел в НАБУ, когда узнал о том, что находится в розыске. На этот же день было назначено судебное заседание.

Дело против Кузьминых