У Києві проходить суд у справі депутата Кузьміних (оновлюється)

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7 лютого в Києві суд обирає запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних, якого затримали за підозрою у хабарі.
Засідання розпочалося о 16:00. Спочатку його призначили на 15.00, але потім перенесли. Кузьміних може отримати два місяці під вартою чи заставу у 49 тисяч гривень.
НАБУ та САП 7 лютого затримали Кузьміних за підозрою у отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Сам нардеп повідомив, що добровільно прийшов до НАБУ, коли дізнався про те, що перебуває у розшуку. Цього ж дня було призначено судове засідання.
Справа проти Кузьміних
- Народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн. Як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, йдеться нібито про "відкат" 30% на закупівлю обладнання для лікарні.
- За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру .
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".
- Після того, як вибухнув скандал, Сергій Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. Він хоче, щоб його виключили тимчасово з можливістю повернення, якщо його невиннуватість буде доведено у встановленому законом порядку.
- Сайт "Сьогодні" раніше розповідав, що відомо про "слугу народу" Кузьміних.