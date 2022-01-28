Суд по делу Порошенко перенесли – что произошло

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Апелляционное заседание по жалобе на решение Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко перенесли на 11 февраля на 11:00. Причина – из Печерского суда не передали материалы дела.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Мы видим, что это дело, которое, по моему мнению, никогда не было юридическим. Наоборот тому, что говорит Офис генпрокурора. Это не какое-то рутинное дело, это не закон один для всех, а это сугубо политическое дело", – сказал адвокат Илья Новиков.

По словам адвоката, он не знает, почему не привезли материалы дела, но у него есть предположение.

"Мы говорили об этом с самого начала – происходит давление на Офис генпрокурора. Тот факт, что Ирина Венедиктова ушла, дважды ушла, в однодневный отпуск, когда нужно было подписать подозрение Порошенко и когда нужно было согласовать ходатайство об аресте Порошенко. А пока она нам говорит, что нет, все так, я полностью согласна со своими подчиненными. Это не так", – сказал Новиков.

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Подозрение пятому президенту