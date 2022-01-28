Суд у справі Порошенка перенесли – що сталося

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Апеляційне засідання за скаргою на рішення Печерського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка перенесли на 11 лютого на 11:00. Причина – із Печерського суду не передали матеріали справи.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"Ми бачимо, що це справа, яка, на мою думку, ніколи не була юридичною. Навпаки тому, що говорить Офіс генпрокурора. Це не якась рутинна справа, це не закон один для всіх, а це суто політична справа", – сказав адвокат Ілля Новіков.

За словами адвоката, він не знає, чому не привезли матеріали справи, але має припущення.

"Ми говорили про це від самого початку – відбувається тиск на Офіс генпрокурора. Той факт, що Ірина Венедіктова пішла, двічі пішла, в одноденну відпустку, коли треба було підписати підозру Порошенку і коли треба було погодити клопотання про арешт Порошенка. А поки що вона нам каже, що ні, все так, я повністю погоджуюся зі своїми підлеглими. Це не так", – сказав Новіков.

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Підозра п'ятому президентові