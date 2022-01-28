Суд у справі Порошенка перенесли – що сталося

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Апеляційне засідання за скаргою на рішення Печерського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка перенесли на 11 лютого на 11:00. Причина – із Печерського суду не передали матеріали справи.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
"Ми бачимо, що це справа, яка, на мою думку, ніколи не була юридичною. Навпаки тому, що говорить Офіс генпрокурора. Це не якась рутинна справа, це не закон один для всіх, а це суто політична справа", – сказав адвокат Ілля Новіков.
За словами адвоката, він не знає, чому не привезли матеріали справи, але має припущення.
"Ми говорили про це від самого початку – відбувається тиск на Офіс генпрокурора. Той факт, що Ірина Венедіктова пішла, двічі пішла, в одноденну відпустку, коли треба було підписати підозру Порошенку і коли треба було погодити клопотання про арешт Порошенка. А поки що вона нам каже, що ні, все так, я повністю погоджуюся зі своїми підлеглими. Це не так", – сказав Новіков.
Підозра п'ятому президентові
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
- Крім того, на паспортному контролі у Порошенка відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.
- Після цього Офіс Генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.