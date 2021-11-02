Суд избрал новую меру пресечения Медведчуку

Медведчук все равно останется сидеть дома. Коллаж "Сегодня"
Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.
Речь идет об уголовном производстве, в котором политик подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей в Крыму. Предельный срок в 6 месяцев его пребывания под круглосуточным домашним арестом в этом деле закончился (под арестом он с мая) и дальнейшее продление было невозможно.
В связи с этим прокуроры просили суд назначить новую меру пресечения в виду личного обязательства. Судья одобрил их ходатайство. Личное обязательство будет действовать до 31 декабря этого года.
Что предусматривает "личное обязательство"?
- Прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда.
- Не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда.
- Сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.
- Воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором.
- Сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд и въезд в Украину.
- Носить электронное средство контроля.
Но Медведчук все равно будет дома?
Кум Путина, несмотря на сегодняшнее решение суда, остается под домашним арестом до 7 декабря, но в другом уголовном производстве – подозревается в госизмене и поддержке террористов.
Что инкриминируют Медведчуку
Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:
- покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
- передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
- антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
- спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.
20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.
Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.