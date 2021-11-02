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Суд избрал новую меру пресечения Медведчуку

Сергей Мартынец
2 ноября, 12:12
Домашний арест по одному уголовному делу закончился, но кум Путина все равно останется дома

Медведчук все равно останется сидеть дома. Коллаж "Сегодня"

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

Речь идет об уголовном производстве, в котором политик подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей в Крыму. Предельный срок в 6 месяцев его пребывания под круглосуточным домашним арестом в этом деле закончился (под арестом он с мая) и дальнейшее продление было невозможно.

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В связи с этим прокуроры просили суд назначить новую меру пресечения в виду личного обязательства. Судья одобрил их ходатайство. Личное обязательство будет действовать до 31 декабря этого года.

Что предусматривает "личное обязательство"?

  • Прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда.
  • Не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда.
  • Сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.
  • Воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором.
  • Сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд и въезд в Украину.
  • Носить электронное средство контроля.

Но Медведчук все равно будет дома?

Кум Путина, несмотря на сегодняшнее решение суда, остается под домашним арестом до 7 декабря, но в другом уголовном производстве – подозревается в госизмене и поддержке террористов.

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Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
  • спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

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Но 8 октября куму Путина сообщили о новом подозрении и 12 октября даже пытались изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО с возможностью залога в миллиард гривен. Но суд оставил его под домашним арестом до 7 декабря.