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Суд обрав новий запобіжний захід Медведчуку

Сергій Мартинець
2 листопада, 12:12
Домашній арешт по одній кримінальній справі закінчився, але кум Путіна все одно залишиться вдома

Медведчук все одно залишиться сидіти вдома. Колаж "Сьогодні"

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.

Йдеться про кримінальне провадження, в якому політик підозрюється в держзраді та замаху на розграбування національних цінностей у Криму. Граничний строк у 6 місяців його перебування під цілодобовим домашнім арештом у цій справі закінчився (під арештом він із травня) і подальше продовження було неможливим.

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У зв'язку з цим прокурори просили суд призначити новий запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суддя схвалив їхнє клопотання. Особисте зобов'язання діятиме до 31 грудня цього року.

Що передбачає "особисте зобов'язання"?

  • Прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора чи суду.
  • Не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду.
  • Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
  • Утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором.
  • Здати до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд та в'їзд до України.
  • Носити електронний засіб контролю.

Але ж Медведчук все одно буде вдома?

Кум Путіна, незважаючи на сьогоднішнє рішення суду, залишається під домашнім арештом до 7 грудня, але в іншому кримінальному провадженні – підозрюється у держзраді та підтримці терористів.

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Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);
  • спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – триває підготовка до розгляду справи у суді по суті.

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Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід із домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави у мільярд гривень. Та суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.