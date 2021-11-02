Суд обрав новий запобіжний захід Медведчуку

Медведчук все одно залишиться сидіти вдома. Колаж "Сьогодні"
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу Віктору Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.
Йдеться про кримінальне провадження, в якому політик підозрюється в держзраді та замаху на розграбування національних цінностей у Криму. Граничний строк у 6 місяців його перебування під цілодобовим домашнім арештом у цій справі закінчився (під арештом він із травня) і подальше продовження було неможливим.
У зв'язку з цим прокурори просили суд призначити новий запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суддя схвалив їхнє клопотання. Особисте зобов'язання діятиме до 31 грудня цього року.
Що передбачає "особисте зобов'язання"?
- Прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора чи суду.
- Не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду.
- Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
- Утримуватись від спілкування з підозрюваними, свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором.
- Здати до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд та в'їзд до України.
- Носити електронний засіб контролю.
Але ж Медведчук все одно буде вдома?
Кум Путіна, незважаючи на сьогоднішнє рішення суду, залишається під домашнім арештом до 7 грудня, але в іншому кримінальному провадженні – підозрюється у держзраді та підтримці терористів.
Що інкримінують Медведчуку
Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:
- замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
- антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);
- спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.
20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – триває підготовка до розгляду справи у суді по суті.
Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід із домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави у мільярд гривень. Та суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.