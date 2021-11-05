Статья о госизмене и миллион компенсации – что грозит Гео Леросу за средний палец президенту

Гео Лерос публично оскорбил президента Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Украины Гео Лерос во время выступления в Верховной Раде показал непристойный жестпрезиденту Владимиру Зеленскому. Сайт "Сегодня" выяснил, что грозит депутату за его дерзкую выходку.

Средний палец президенту

В четверг, 4 ноября Гео Лерос, выступая на трибуне, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в Раде представил кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

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"Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. Вы – главный предатель в Украине", – сказал нардеп.

Гео Лерос резко высказался на заседании ВР. Фото: коллаж "Сегодня"

Зеленский никак не отреагировал на слова нардепа, а спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон. Уходя с трибуны, Лерос показал Зеленскому средний палец.

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После инцидента, депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева обратилась к регламентному комитету, чтобы тот дал оценку действиям Лероса.

Как нардепа накажет Рада

Первый вице-спикер Александр Корниенко предполагает, что регламентный комитет ВРУ оперативно рассмотрит обращение фракции "СН" и примет решение. Однако, согласно регламенту Рады, максимальное наказание, которое грозит Леросу – дисциплинарное мероприятие в виде отстранение от пяти пленарных заседаний. Об этом журналистам рассказал Корниенко.

"За такое мы не можем лишать зарплаты или забирать мандат", – добавил вице-спикер.

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Александр Корниенко: "За такое мы не можем лишать зарплаты или забирать мандат" / Фото: Facebook

От мелкого хулиганства до госизмены

В то же время адвокат Иван Либерман говорит "Сегодня", что, кроме дисциплинарного взыскания, Гео Леросу может грозить административная и даже уголовная ответственность. А в случае, если дело дойдет до суда, нардеп имеет все шансы получить реальный тюремный срок и выплатить немаленькую сумму президенту.

По мнению юриста, совершенное депутатом правонарушение подразумевает несколько уровней ответственности. Как минимум, Гео Лероса можно привлечь по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "Мелкое хулиганство". Это штраф от 51 до 119 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев, либо арест – до 15 суток. Но также такое поведение депутатами можно расценивать самыми разными статьями КУпАП или ККУ. Теоретически так можно дойти и до самых тяжких преступлений.

"Однако поведение нардепа можно рассматривать и по более серьезной статье уже Уголовного кодекса. Показав "фак" президенту, Гео Лерос публично продемонстрировал, что он "послал" не только лично Зеленского, но и главу государства вместе с его гражданами, а значит всю страну. Это можно расценивать, как посягательство на верховенство государственной власти, которая является признаком суверенитета государства. А деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету – Государственная измена. Статья 111 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", – говорит нам Либерман.

Иван Либерман: "Правонарушение Гео Лероса можно рассматривать как госизмену" / Фото: Facebook

Миллион гривен компенсации

Кроме того, по словам адвоката, Владимир Зеленский, как физическое лицо, может подать в суд иск о защите чести и достоинства и взыскать кругу сумму. Как пример, адвокат называет один млн гривен моральной компенсации от физического лица Гео Лероса.

Отметим, что в заявлении в суд засобиралась бы "солидная" доказательная база. Подобное поведение Лероса – не первое публичное оскорбление Владимира Зеленского.

А что на практике...?

В мае 2020 годаКрюковский районный суд Кременчуга оштрафовал на 51 гривну местного жителя, который во время пикета держал плакат с надписью: "ЗЕ ГАН ДОН". На судебном заседании мужчина не признал себя виновным. Он заявил, что не имел цели оскорбить кого-то, а хотел сравнить фразы и высказывания с фантастическими историями французского писателя-фантаста Ива Гандона.

За плакат с надписью: "ЗЕ ГАН ДОН" житель Кременчука заплатил штраф – 51 грн. Фото: "Телеграфъ"

В июне 2020 года Владимир Зеленский подал в суд на телеведущего Сергея Пояркова за угрозы в свой адрес. В выпуске программы "Поярков News" на телеканале "Прямой" от 27 декабря 2019 года, ведущий назвал Зеленского "маленьким чм*м", "криворожским с*ыкунч**м", а его отца назвал "ту**м".

Сергей Поярков оскорбил Зеленского и получил иск в суд / Фото: Facebook

13 сентября 2021 года Новозаводской суд в Чернигове начал рассмотрение дела о надписях на заборах города с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского. В авторстве надписей типа "Зеля х**ло" заподозрили главу местного подразделения "Нацкорпуса" Александра Тарнавского.

Сам Тарнавский заявил, что не признает своей вины, так как не видит оскорбления в этой надписи.

"Именно так черниговские полицейские трактуют граффити "зеля х#йло". Хотя президент вроде бы Зеленский, а не "Зеля", ну и "х#йло" там написано через звездочку", – написал Тарнавский на своей странице в Facebook.

Александр Тарнавский не признал своей вины / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как народный депутат Украины Гео Лерос объяснил свой непристойный жест в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем данный инцидент вызвал бурную реакцию соцсетей, пользователи которых массово публикуют мемы. Мы собрали самые интересные.

Также сайт "Сегодня" информировал, что Государственное бюро расследований по поручению Офиса генпрокурора начинает расследование по факту возможного уголовного правонарушения со стороны народного депутата Гео Лероса по делу о поджоге его машины. Следствие предполагает, что он мог сам подстроить преступление.