США помогут отбить атаку России в любое время – Байден

Россия снова угрожает Украине? Коллаж "Сегодня"
Закончились телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор длился более 1,5 часа.
Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 глава Офиса президента Андрей Ермак.
Заверения Байдена
"Президент Байден, как уже говорилось американской стороной после разговора с Путиным, во время самого разговора очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствия, если Кремлем будет принято решение по эскалации на украинской границе или вторжению. Байден очень четко сказал, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, если такое произойдет", – сообщил Ермак.
Также Ермак сообщил, что президент Байден подтвердил, что США предоставят всю необходимую помощь нашей стране для того, чтобы Украина имела все возможности дать любой отпор в любое время.
Ситуация
- Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что никакого вторжения в Украину не планируется, а скопление войск вблизи украинских границ – обычная "рутинная практика".
- 8 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал провокационным вопрос журналиста о том, готовится ли Россия к нападению на Украину.
- Чуть ранее в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.
- Во время визита в Великобританию глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае нового вторжения России будет "много мертвых российских солдат".