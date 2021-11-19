"Спецслужби РФ нас уничтожают и взрывают" – Бурба просит спасти украинских разведчиков

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что российские спецслужбы могут уничтожить украинских силовиков, работавших над спецоперацией по "вагнеровцам".

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

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Причины провала

"Это провал. Каковы причины провала? Первое – у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина провала – это наша плохая подготовка. Третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси. Из своего анализа, из своего руководящего опыта могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу", – пояснил экс-глава ГУР.

Относительно расследования Бурба считает, что оно должно было быть.

"Да, произошел провал и нужно было это расследовать. Мы год ждали. Если бы была сегодня установлена истинная причина... Первое – или у нас "крот"... Почему "или"? Провал спецоперации – это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть это цепь и должно бы следствие за год ответить – есть у нас крот, или нет?" – подчеркнул разведчик.