Против Беларуси ввели новые санкции: кто попал "под раздачу"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Швейцария ввела новые санкции в отношении Минска. Под штрафные меры попали 17 физических лиц и 9 организаций, имеющих отношение к провозу мигрантов через Беларусь.

Об этом сообщает DW.

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Решение было принято 17 декабря и вступает в силу в 18:00 в понедельник, 20 декабря.

Кто попал под санкции?

В частности, швейцарские санкции распространяются на такие предприятия:

авиакомпания "Белавиа";

госпредприятие "Центркурорт";

ООО "Оскартур";

гостиница "Планета" и отель "Минск";

спецподразделение белорусских погранвойск "Отдельная служба активных мероприятий";

компании "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина";

сирийская авиакомпания Cham Wings и базирующаяся в Стамбуле паспортно-визовая служба VIP Grub.

Среди попавших под санкции физических лиц:

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глава Госпогранкомитета РБ Анатолий Лаппо;

начальник Гродненской погрангруппы Константин Молостов;

начальник Полоцкого погранотряда Павел Харченко;

пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз;

руководитель Отдельной службы активных мероприятий Игорь Крючков и другие.

Отметим, еще в августе 2021 года власти Швейцарии объявили об экономических санкциях в отношении Минска, предполагающие ограничение торговли технологиями двойного назначения и нефтепродуктами, а также запрет на кредиты белорусским властям.

Миграционный террор Лукашенко

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.

23 ноября группа агрессивных мигрантов силой пыталась прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. По его словам, Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.

Ранее мы сообщали, что Британия обрушила санкции на Беларусь.

Также напомним, как Украина будет вводить санкции против Беларуси – план действий.