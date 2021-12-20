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Против Беларуси ввели новые санкции: кто попал "под раздачу"

Мария Дмитренко
20 декабря, 17:00
Наказания коснутся и организаций, и физических лиц

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Швейцария ввела новые санкции в отношении Минска. Под штрафные меры попали 17 физических лиц и 9 организаций, имеющих отношение к провозу мигрантов через Беларусь.

Об этом сообщает DW.

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Решение было принято 17 декабря и вступает в силу в 18:00 в понедельник, 20 декабря.

Кто попал под санкции?

В частности, швейцарские санкции распространяются на такие предприятия:

  • авиакомпания "Белавиа";
  • госпредприятие "Центркурорт";
  • ООО "Оскартур";
  • гостиница "Планета" и отель "Минск";
  • спецподразделение белорусских погранвойск "Отдельная служба активных мероприятий";
  • компании "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина";
  • сирийская авиакомпания Cham Wings и базирующаяся в Стамбуле паспортно-визовая служба VIP Grub.

Среди попавших под санкции физических лиц:

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  • глава Госпогранкомитета РБ Анатолий Лаппо;
  • начальник Гродненской погрангруппы Константин Молостов;
  • начальник Полоцкого погранотряда Павел Харченко;
  • пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз;
  • руководитель Отдельной службы активных мероприятий Игорь Крючков и другие.

Отметим, еще в августе 2021 года власти Швейцарии объявили об экономических санкциях в отношении Минска, предполагающие ограничение торговли технологиями двойного назначения и нефтепродуктами, а также запрет на кредиты белорусским властям.

Миграционный террор Лукашенко

  • Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.
  • 23 ноября группа агрессивных мигрантов силой пыталась прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. По его словам, Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.

Ранее мы сообщали, что Британия обрушила санкции на Беларусь.

Также напомним, как Украина будет вводить санкции против Беларуси – план действий.