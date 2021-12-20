Против Беларуси ввели новые санкции: кто попал "под раздачу"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Швейцария ввела новые санкции в отношении Минска. Под штрафные меры попали 17 физических лиц и 9 организаций, имеющих отношение к провозу мигрантов через Беларусь.
Об этом сообщает DW.
Решение было принято 17 декабря и вступает в силу в 18:00 в понедельник, 20 декабря.
Кто попал под санкции?
В частности, швейцарские санкции распространяются на такие предприятия:
- авиакомпания "Белавиа";
- госпредприятие "Центркурорт";
- ООО "Оскартур";
- гостиница "Планета" и отель "Минск";
- спецподразделение белорусских погранвойск "Отдельная служба активных мероприятий";
- компании "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина";
- сирийская авиакомпания Cham Wings и базирующаяся в Стамбуле паспортно-визовая служба VIP Grub.
Среди попавших под санкции физических лиц:
- глава Госпогранкомитета РБ Анатолий Лаппо;
- начальник Гродненской погрангруппы Константин Молостов;
- начальник Полоцкого погранотряда Павел Харченко;
- пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз;
- руководитель Отдельной службы активных мероприятий Игорь Крючков и другие.
Отметим, еще в августе 2021 года власти Швейцарии объявили об экономических санкциях в отношении Минска, предполагающие ограничение торговли технологиями двойного назначения и нефтепродуктами, а также запрет на кредиты белорусским властям.
Миграционный террор Лукашенко
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.
- 23 ноября группа агрессивных мигрантов силой пыталась прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. По его словам, Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.
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