Шольц избран новым канцлером Германии

Олаф Шольц. Фото: коллаж "Сегодня"

Социал-демократ Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым федеральным канцлером Германии. За него проголосовали 395 депутатов из 707.

Об этом сообщает DW.

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До избрания канцлером 63-летний Шольц занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Следующим этапом станет визит Шольца в президентский дворец Бельвю. Конституция страны регламентирует, что нового канцлера должен назначить президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. После этого политик вернется в парламент и примет присягу.

Что известно о новом канцлере Германии

Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония, Западная Германия) в семье текстильного промышленника. В 1978-1985 годах изучал право в Гамбургском университете, после чего вел адвокатскую практику в компании "Циммерман, Шольц и партнеры". Специализировался на трудовом праве.

В 1975 году в возрасте 17 лет вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

В 1982-1988 годах был заместителем председателя молодежной организации партии "Молодые социалисты", в 1987-1989 годах – заместителем председателя Международного союза молодых социалистов.

В 1994-2000 годах возглавлял отделение СДПГ в гамбургском районе Альтона, а в 2000-2004 годах и в 2009-2018 годах – земельную организацию Гамбурга.

В 2001-2019 годах был членом федерального правления СДПГ, в 2002 году стал генеральным секретарем партии.

Во время канцлерства Гергарда Шредера в 1998—2005 годах считался его ближайшим соратником.

В 2009-2019 годах Шольц был заместителем председателя СДПГ (в феврале – апреле 2018 года исполнял обязанности председателя).

С 1998 года Шольц неоднократно избирался в Бундестаг, в 2005-2007 годах был управляющим делами фракции СДПГ, в 2009-2011 годах – заместителем председателя фракции.

Парламентские выборы в Германии

Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.

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Ангела Меркель просидела в кресле канцлера Германии четыре срока – 16 лет, но на минувших выборах на переизбрание она не пошла.

После выборов в Германии обязательства Ангелы Меркель перед Москвой обнуляются для нового канцлера. Интересы Украины для Берлина будут на третьем месте. Такое мнение высказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

Также предлагаем вам вспомнить стиль Ангелы Меркель – жакеты на трех пуговицах, неизменная короткая стрижка и никаких шпилек.