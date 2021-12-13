Сивохо оправдал Гогилашвили: он делал великое дело!

Александр Гогилашвили разозлился, потому что его не узнали правоохранители / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандально известный заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили занимался очень важным делом в рамках реабилитации людей с наркотической зависимостью.

Об этом рассказал Сергей Сивохо, лидер общественного движения "Национальная платформа примирения и единства" в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24".

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Великое дело

"Я его знаю лично, я его знаю несколько лет, я знал его только с хорошей стороны. Так случилось, что он работает в Международной антинаркотической ассоциации, в летние и зимние лагеря которой приезжало очень много артистов. Они поддерживали людей, которые только что бросили наркотики, которые поддерживают друг друга. Это было большое, великое дело. Я не знаю, что произошло, этим должны заниматься соответствующие органы. Но то, что люди организовали и содержали такую общность людей, – это было очень классное мероприятие", – рассказал Сивохо на телеканале "Украина 24".

Также Сивохо отметил, что знал, что Гогилашвили был когда-то гражданином России. Но он не знал, что до сих пор у украинского чиновника оставался российский паспорт.

"Все-таки нужно поручить это дело соответствующим органам. Чтобы они выяснили все подробности, и тогда будет все понятно. Но не водилось за ним такое. Произошедшее для меня – большое удивление", – резюмировал Сивохо.

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Скандал