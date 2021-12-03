С факелами и военным оркестром: Ангелу Меркель торжественно провели с должности канцлера Германии

Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии/Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Германии Ангелу Меркель с торжествами провели с поста канцлера. Церемония длилась около часа.

Об этом сообщает Spiegel.

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Детали

Церемония состоялась при свете факелов. Именно такой традицией чествуют высших должностных лиц, которые уходят в отставку. Военный церемониальный акт под названием "Der Große Zapfenstreich", что осуществляется в Германии для почитания высших должностных лиц государства, а также генералов армии, уходят в отставку, считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы Федеративной Республики могут отдать гражданскому лицу.

Музыку для действа Меркель подбирала лично

Уже бывшая канцлер лично подбирала музыку для церемонии. По заявкам федерального канцлера, музыканты исполнили христианский гимн "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, мы славим тебя"), композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") легендарной немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф и шлягер 1970-х "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку") от матери немецкого панк-рока Нины Хаген.

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Прощальный звонок Меркель Зеленскому

Перед своей отставкой Ангела Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверила в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

"В ходе разговора Меркель заверила в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий. Канцлер и президент Украины договорились продвигать усилия в "нормандском формате" для реализации Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ситуацию на границах Беларуси и ЕС, а также Беларуси и Украины.

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