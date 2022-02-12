Российские дипломаты бегут из Украины? "Сегодня" узнали подробности

Посольство России. Фото: коллаж "Сегодня"

Накануне в СМИ появилась информация о том, что сотрудники российской дипмиссии покидают Украину. "Сегодня" разобрались в ситуации.

Наши источники в Госпогранслужбе и СНБО подтвердили, что располагают информацией о том, что в ближайшее время не исключен выезд российских дипломатов и членов их семей. Однако они отмечают, что "по состоянию на эту минуту" данных о том, что сотрудники консульств РФ начали покидать Украину, отсутствуют.

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Также сообщается, что часть семей могла все же уехать, учитывая, что было заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об этом.

Угроза вторжения РФ

Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной. У Conflict Intelligence Team есть доказательства, что Россия дополнительно завозит из других регионов ракетные комплексы "Бук" и "Искандер".

Вблизи границ Украины РФ разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.

В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.

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