Російські дипломати тікають із України? "Сьогодні" дізнались подробиці

Посольство Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що співробітники російської дипмісії залишають Україну . "Сьогодні" розібралися у ситуації.

Наші джерела в Держприкордонслужбі та РНБО підтвердили, що мають інформацію про те, що найближчим часом не виключено виїзд російських дипломатів і членів їхніх сімей. Проте вони зазначають, що "станом на цю хвилину" даних про те, що співробітники консульств РФ почали залишати Україну, немає.

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Також повідомляється, що частина сімей могла все ж таки виїхати, враховуючи, що була заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про це.

Загроза вторгнення РФ

Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною. Conflict Intelligence Team має докази, що Росія додатково завозить з інших регіонів ракетні комплекси "Бук" і "Іскандер".

Поблизу кордонів України РФ розмістила приблизно 115-тисячну армію. Зараз ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.

У Держдепартаменті США помітили підозрілі пересування російських військ у бік Білорусі, які нібито проходять під егідою регулярних спільних військових навчань.

Читайте у нашому матеріалі, чи розпочнеться ядерна війна між РФ і США і чи готовий до неї Путін.