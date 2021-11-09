Российская авиация на Донбассе: смогут ли ВСУ противостоять атаке с воздуха

Москва может применить на Донбассе боевую авиацию. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле границы Украины снова концентрируются войска и техника Российской Федерации. В то же время бывший командующий АТО Михаил Забродский заявил, что Москва может атаковать нашу страну при помощи боевых самолетов. Сайт "Сегодня" выяснил, сможет ли ВСУ противостоять ударам с воздуха и насколько реальна угроза вторжения России.

Передислокация войск РФ

Армия России снова наращивает свои силы на границе с Украиной. Военные поезда и колонны перемещают большое количество техники и личного состава. Об этом сообщил ряд западных изданий, включая The Washington Post, Politico и Jane’s.

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К границе с Украиной перемещается большое количество техники и личного состава армии РФ / Фото: Минобороны РФ

СМИ также опубликовали снимки со спутников, которые показывают, что танковые дивизии российской армии перемещены к городу Ельня Смоленской области (около 250 км от границы Украины – ред.) и к Брянску и Курску (около 170 км от границы Украины – ред.). Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками. Также к ним направляются силы сухопутных войск.

Спутники зафиксировали передвижение российских войск возле границы с Украиной. Фото: Maxar Technologies

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Как отмечают издания, данная передислокация войск может говорить о подготовке к атаке.

"Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине, а конфликт на Донбассе "вступает в новую стадию", – пишет The Washington Post.

Что говорят в Минобороны Украины

В заявлении Центра оперативного информирования Минобороны Украины сказано, что по данным Главного управления разведки МО, по состоянию на начало ноября 2021 года вблизи украинской границы и на временно оккупированных Россией территориях была сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек.

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"В ее состав входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Москва может нанести удар с воздуха

Бывший командующий АТО, нардеп "Европейской солидарности" Михаил Забродский не исключает, что Москва может применить на Донбассе боевую авиацию. Об этом он заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Применение ВВС – это вопрос часов, а не суток. Сегодня Москва может принять такой сценарий, а уже завтра на Донбассе появится вражеская авиация", – сказал экс-командующий АТО.

Забродский также уверен, что применение на Донбассе со стороны ВСУ беспилотников "Байрактар" на стало поводом для "ответного хода" Москвы.

"Байрактары" никого ни к чему не спровоцируют. Россия никогда не ограничивала себя поиском поводов, чтобы перейти к использованию тяжелого вооружения", – объяснил он.

Михаил Забродский: "Применение Россией ВВС – это вопрос часов, а не суток" / Фото: Минобороны Украины

Готова ли Украина противостоять авиации РФ

Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что украинской армии будет сложно защититься от атаки боевых самолетов.

"Обороноспособность Украины находится в состоянии частичной готовности. ВСУ может уверенно противодействовать армии противника в сухопутном, информационном и кибернетическом направлении, но есть серьезные проблемы в военно-морской и воздушной сфере. Система ПВО у нас очень слабо развита", – говорит "Сегодня" эксперт.

Олег Стариков: "Система ПВО у нас очень слабо развита". Фото: скриншот

С ним соглашается военный эксперт Игорь Козий.

"Украине срочно нужно развивать военно промышленный комплекс, чтобы защититься от нападения агрессора и в первую очередь от атаки с воздуха", – говорит нам Козий.

Будет ли вторжение России в Украину

В то же время эксперты сомневаются, что армия России вторгнется на территорию Украины в ближайшее время.

"Передвижение российских войск происходит регулярно. Последнюю масштабную передислокацию мы наблюдали весной. Данные маневры, конечно, стоит рассматривать, как вероятность нападения и готовиться к обороне, но также они могут оказаться всего лишь демонстрацией силы, не более того", – говорит Козий.

Игорь Козий: "Передвижение российских войск происходит регулярно". Фото: скриншот

С ним соглашается Олег Стариков. Эксперт отмечает, что существуют понятия "потенциальная угроза" и "реальная угроза".

"Сейчас мы можем говорить лишь о "потенциальной угрозе". Для заявлений о "реальной угрозе" пока оснований нет", – подчеркивает Стариков.

Начать войну с Украиной – отдать Дальний восток Китаю

По мнению Игоря Козия, вероятность того, что Россия развяжет полномасштабную войну с Украиной – крайне мала.

"Для того, чтобы начать сейчас войну с Украиной России понадобится направить в свою европейскую часть все ресурсы, а значит Москве придется сдать оставленный без защиты Дальний восток – китайцам. А после того, как будут гибнуть российские солдаты, внутри страны начнутся деструктивные движения. Рейтинг Путина обвалится. Уверен, ему это не нужно", – говорит Козий.

Чтобы начать войну с Украиной России придется сдать Дальний восток – Китаю. Фото: 9111.ru

Война – крах российской экономики

Военный эксперт Олег Жданов также отмечает, что даже если Путин захочет атаковать Украину, его остановят.

"По уставу ООН, в случае войны все страны – члены ООН прекращают отношения с агрессором. Европейский Союз остановит работу российского газопровода "Северный поток – 2", остановятся эшелоны с товарами, прервутся все торговые отношения России с рядом стран. Это будет крах российской экономики", – подчеркнул эксперт.

Олег Жданов: "Война с Украиной закончится крахом российской экономики" / Фото: Facebook

Что говорят в ТКГ по Донбассу?

Советник главы Офиса президента спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что скопление российских войск вблизи Украины не несет угрозы полномасштабного вторжения. В то же время он уверен, что в случае войны, оккупантов ждут большие потери, которые обернутся катастрофой для всего путинского режима.

"Признаков создания ударных группировок сейчас нет, а те войска, которые Россия перебрасывает вблизи Украины – это ее двухсторонние учения. Просто их полигоны находятся близко к нашим границам, но выглядит так, будто эшелоны идут на Украину", – сказал Арестович в "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.

По его словам, скопления войск используются для нагнетания обстановки и давления на Украину.

"Если будет полномасштабная война, то будет кровавая баня страшная, и для нас, и для РФ. Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию сценария. Мы готовы даже не только для проведения полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению. Планирование осуществлено еще в апреле. Общий план реагирования разработан с иностранными партнерами", – заявил Арестович.

Он также отметил, что в случае войны Россию ждут серьезные последствия.

"Огромные санкции и штрафы. Если они осмелятся, то это будет концом путинского режима", – резюмировал Арестович.

Договор с Байденом

В том, что Россия начнет вторжение, сомневается и политолог Вадим Карасев.

"На переговорах Байдена и Путина президенты США и России договорились до конца года взаимодействовать без серьезных конфликтов и выработать правила конфронтации, не перерастающей в вооруженные столкновения. Уверен, стороны будут придерживаться договоренности", – подытожил политолог.

Вадим Карасев: " Байден и Путин договорились до конца года взаимодействовать без конфликтов" / Фото: Facebook