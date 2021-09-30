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Вторжения России на Донбасс не будет, но есть другая угроза – эксперт

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
30 сентября, 10:24
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Бои на фронте не прекращаются, враг стреляет каждый день, а украинская армия все чаще несет потери
Украинские военные готовы к новой активности боевиков. Коллаж "Сегодня"
Украинские военные готовы к новой активности боевиков. Коллаж "Сегодня"

Вторжения России большими силами на Донбасс с большим наступлением в ближайшей перспективе не предвидится, но есть угроза эскалации конфликта из-за местных боевиков. Об этом идет речь в нашей статье о ситуации на фронте.

Политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" выразил уверенность, что на сегодняшний день нет опасности вторжения войск РФ на Донбасс. Однако он не исключает, что атаки на ВСУ могут усилиться со стороны боевиков т.н. "Л/ДНР".

"Россия сейчас нападать не будет, а вот сепаратисты могут чаще открывать огонь. После участия жителей ОРДЛО в выборах в Госдуму РФ на неподконтрольном Донбассе усилилась радикализация. Воодушевившись участием в политической жизни России, "Л/ДНР" могут усилить наступление. К их сдерживанию и готовятся ВСУ", – сказал эксперт.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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Как мы уже писали, на Донбассе боевики начали использовать противотанковые ракеты "Фагот". Военные говорят, что поставки боеприпасов осуществляет Россия.

Отметим, что за последнее время в информпространстве накопился ряд тревожных новостей о Донбассе. И речь не только о стрельбе, которая до конца так и не угасла. Массовая выдача российских паспортов. ОРДЛО впервые за семь лет втянуты в выборы в Госдуму РФ. Читайте в нашем материале, грозит ли Украине аннексия Донбасса.

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