Россия выводит технику из Крыма: видео переброски танков

Танки РФ вывозят из Крыма / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором видно передвижение войск из Крыма.

Согласно сообщению, военная техника Южного военного округа РФ отправилась к месту постоянной дислокации через Крымский мост.

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"Подразделения Южного военного округа, завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок – на железнодорожные платформы на станциях погрузки", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Отвод войск РФ

Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию. Согласно сообщению Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".

Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что никакого отступления не видит, а заявления России пока остаются только словами.

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