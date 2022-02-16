Росія виводить техніку з Криму: відео перекидання танків

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Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало відео, на якому видно пересування військ із Криму.

Згідно з повідомленням військова техніка Південно-Східного округу вирушила до місця постійної дислокації через Кримський міст.

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"Підрозділи Південного військового округу, що завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші в пункти постійної дислокації залізничним транспортом. Особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу: танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок – на залізничні платформи на станціях завантаження", – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

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Відведення військ РФ

Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там понад 100-тисячну армію. Згідно з повідомленням Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ на місця дислокації після навчань, оскільки підрозділи виконали свої завдання.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення в Україну назвали "інформаційним тероризмом".

Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про яке заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

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Президент України Володимир Зеленський також заявив, що жодного відступу не бачить, а заяви Росії поки що залишаються лише словами.

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