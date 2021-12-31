Россия укрепляет военный потенциал в Крыму: что задумал Путин

Россия обустроит новый полигон для десантников в Крыму / Фото: Коллаж: Сегодня

Минобороны России оборудует для учений десантников новый полигон в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

"Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Республике Крым", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году планируется провести около ста мероприятий по подготовке органов управления, командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями ВДВ РФ.

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"Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях", – резюмировали в ведомстве.

РФ готовится себя защищать

В апреле Украина вблизи Крыма развернула тактические ракеты "Точка-У". Украинская разведка постоянно и пристально следит за обстановкой в районе Крыма и на море – ВСУ держат наготове мощное оружие.